Бузовой и Орейро припомнили откровенные фото на фоне храмов

Российский продюсер и один из основателей TikTok-дома Dream Team House, в котором состоит блогер Даня Милохин, Ярослав Андреев припомнил певице Ольге Бузовой и актрисе Наталии Орейро откровенные фото на фоне храмов. Соответствующие кадры появились в сторис его Instagram.

Андреев опубликовал архивные снимки звезд после новости об аресте блогеров Руслана Бобиева и его подруги Аси Акимовой за провокационную фотосессию у храма в центре Москвы. «Знаете, я очень переживаю за Натали Орейро и Ольгу Бузову..сейчас поясню», — подписал кадры продюсер. По мнению шоумена, артисток также можно привлечь к ответственности, несмотря на давность изображений.

Ранее сообщалось, что Бобиеву и Чистовой инкриминировали часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). 30 сентября блогер опубликовал в своих Instagram- и TikTok-аккаунтах фотографию, сделанную на фоне храма Василия Блаженного. В кадре Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитировали половой акт. В тот же день молодого человека задержали.