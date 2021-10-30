ЦСКА пропустил в добавленное время и проиграл «Рубину» в матче РПЛ

ЦСКА проиграл «Рубину» в матче РПЛ со счетом 0:1, Костюков забил в добавленное время

ЦСКА на выезде проиграл «Рубину» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 октября, в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч в добавленное время забил Михаил Костюков.

ЦСКА прервал серию без поражений в РПЛ из шести матчей подряд. «Рубин» победил впервые с начала сентября. Москвичи с 23 очками находятся на третьем месте. Казанцы с 19 очками вышли на седьмую позицию.

ЦСКА в следующем туре 6 ноября на выезде сыграет с «Сочи». «Рубин» днем позже на чужом поле сыграет с «Ростовом».