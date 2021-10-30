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Стали известны планы Facebook на детей в возрасте от 6 лет

Daily mail: Facebook расширит свою потребительскую база на детей от 6 лет
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Фото: zhenzhong liu / Unsplash

Компания Facebook работает над расширением своей потребительской базы на детей от 6 лет, чтобы увеличить прибыль. Об этом сообщает Daily Mail.

О планах корпорации стало известно после утечки данных из внутреннего блога компании. На данный момент Facebook находится в процессе найма сотрудников, чтобы пересмотреть свой полный спектр продуктов для детей в возрасте от 6 до 9 и подростков от 10 до 12 лет.

Сообщается, что корпорация создала команду из нескольких компаний, чтобы создать «безопасный продукт для молодежи». Facebook планирует исследовать пять различных групп детей, чтобы в дальнейшем использовать данные для определения потребностей молодых пользователей.

28 октября основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания изменит название на Meta с 28 октября. Он также представил новый логотип корпорации в виде синей ленты Мебиуса. «Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», — признался Цукерберг.

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