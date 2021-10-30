Запад уличили в попытке вынудить Украину отказаться от российского газа

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уличил Запад в попытке вынудить Украину отказаться от российского газа, финансируя «зеленую» энергетику в республике. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Под маской заботы об окружающей среде Запад намерено субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа», — заявил он.

По словам секретаря Совбеза, в случае «неожиданно холодной» зимы Брюссель уже обязался прийти на помощь республике посредством реверсивных поставок газа из Словакии. «Нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене», — отметил эксперт.

Ранее в октябре Украина предложила европейским странам использовать свои подземные газовые хранилища (ПГХ) для хранения стратегических запасов топлива. По словам оператора ПГХ Украины Сергея Перелома, оператор газохранилищ использует около 60 процентов мощностей для удовлетворения потребностей страны в газе, остальные объемы могут использоваться для работы с иностранными партнерами.