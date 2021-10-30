«Краснодар» проиграл новичку РПЛ

«Краснодар» проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче РПЛ, мяч забил Сарвели

«Краснодар» проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч 43-й минуте забил нападающий самарцев Владислав Сарвели.

Таким образом, после 13 туров «Краснодар» располагается на пятом месте, набрав 21 очко. «Крылья Советов», являющиеся новичком РПЛ, занимают седьмое место с 19 очками.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с московским «Динамо» на выезде, а «Крылья Советов» примут подмосковные «Химки». Обе встречи пройдут 6 ноября.