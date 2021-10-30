Советник президента рассказал о неизбежности отказа от «нефтяной иглы»

Энергопереход, который активно обсуждается на Западе, привел к тому, что отказ от «нефтяной иглы» стал необходимостью. Об этом сообщил РБК советник, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Мировой экономический уклад нас к этому ведет, хотим мы этого или нет. По независящим от нас обстоятельствам мы будем вынуждены диверсифицироваться», — заявил он. Эдельгериев напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подписал ряд указов с целью увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта как минимум на 70 процентов к 2030 году.

Ранее во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Путин назвал дату достижения страной нулевых выбросов углекислого газа. По словам главы государства, Россия ставит ориентир выхода экономики на углеродную нейтральность к 2060 году.