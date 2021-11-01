Лавров созвонился с главой МИД Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном накануне годовщины ноябрьского трехстороннего документа о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщает пресс служба МИД России в Telegram-канале.

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В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств России и Армении обсудили реализацию соглашений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Стороны уделили внимание вопросам возвращения военнопленных, передачи карт минных полей, разблокирования транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Кроме того, дипломаты акцентировали необходимость продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном, а также снятие напряженности в отношениях двух стран.

14 октября Лавров провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. По данным МИД Армении, встреча состоялась по инициативе российской стороны.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы карабахского урегулирования, в частности, ход реализации трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Также они коснулись общих проблем установления стабильности в регионе Южного Кавказа.