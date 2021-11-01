Директором российской школы назначили бывшего замначальника СИЗО

В красноярском Ачинске бывшего замначальника СИЗО Евгения Мартынова назначили директором школы №11. Его предыдущий опыт работы пригодится на новой должности, сообщается на сайте мэрии.

У Мартынова есть медали «За отличие в службе в органах Федеральной системы исполнения наказаний II и III степеней». В последнее время он трудился в центре социальной помощи семье и детям.

«Предыдущий опыт Евгения Юрьевича по взаимодействию с образовательными организациями и навыки работы в социальной сфере будут полезны в его новой деятельности», — подчеркнул мэр Ачинска Александр Токарев.

Ранее учащимся первого класса в вологодском поселке Таловка стал 17-летний подросток. По словам директора школы, семья юноши недавно переехала в поселок. Подростку составили отдельное расписание, чтобы уберечь ученика от обидных шуток со стороны одноклассников. Уточняется, что семья подростка всегда выступала против его образования.