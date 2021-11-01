Кадыров рассказал о поощрении для победивших на турнире UFC бойцов «Ахмата»

Глава Чечни Кадыров поощрит бойцов «Ахмата» Анкалаева и Дураева за победы на UFC 267

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram оценил выступление российских бойцов смешанного стиля (MMA) Магомеда Анкалаева и Альберта Дураева на турнире UFC 267.

Кадыроы посчитал, что спортсмены показали прекрасную технику, доказав, что «Ахмат» готовит лучших бойцов. Он рассказал, что отдельно поощрит Анкалаева и Дураева за достойный результат на UFC 267. «Уверен, это послужит для них дополнительным стимулом в дальнейшей спортивной карьере», — подчеркнул политик.

На UFC 267 Анкалаев судейским решением одолел Волкана Оздемира, Дураев победил Романа Копылова судейским решением. На счету Анкалаева теперь 16 побед и одно поражение, в активе Дураева 15 побед и три поражения.

Турнир UFC 267 прошел в Абу-Даби 30 октября. В главном поединке вечера бразилец Гловер Тейшейра одержал победу над поляком Яном Блаховичем с помощью удушающего приема и завоевал пояс чемпиона UFС в полутяжелом весе.