Лишенная золота ЧМ гимнастка Мельникова раскрыла детали инцидента

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в интервью «Ленте.ру» прокомментировала инцидент на чемпионате мира, в результате которого ее лишили победы в вольных упражнениях.

«Все видели, что произошло, мы просто-напросто опоздали с подачей протеста. По правилам, на это есть всего четыре минуты. Возможно, если бы подали, исход был бы другой. Так что больше мне досадно за то, что мы даже не попытались побороться за оценку. Было бы менее обидно, если бы успели, но протест отклонили», — раскрыла детали россиянка.

Спортсменка добавила, что с победившей в итоге японкой Маи Мураками у нее хорошие отношения. «Перед награждением мы поговорили, у нас нет никаких претензий друг к другу. Она меня поддержала. А сначала — я ее, когда увидела, что она вторая», — рассказала гимнастка.

24 октября Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ. Победительницей стала Мураками. При этом изначально судьи поставили ее на второе место, однако сборная Японии подала протест, в результате чего Мураками получила 0,1 балла.

Мельникова — серебряный призер Олимпиады 2016 года в командном многоборье, олимпийская чемпионка 2020 года в том же виде программы, а также обладательница бронзовой награды в личном первенстве и в вольных упражнениях. На прошедшем в октябре 2021-го чемпионате мира россиянка стала абсолютной чемпионкой мира.