Россияне пожаловались на принуждение к труду

Конфедерация труда России сообщила о жалобах на нарушение трудовых прав в нерабочие дни

В Конфедерацию труда России (КТР) поступают жалобы, связанные с нарушением трудовых прав в период нерабочих дней, сообщил Интерфаксу президент КТР, член Совета по правам человека Борис Кравченко.

«У нас уже есть десятки жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни, попытках вывести сотрудников в неоплачиваемые отпуска или снизить зарплату», — объяснил Кравченко, добавив, что с каждым случаем разбираются отдельно.

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По итогам проверок по некоторым нарушениям могут быть подготовлены обращения в прокуратуру, добавил президент КТР. Конфедерация — одно из крупнейших профсоюзных объединений в стране, в членских организациях состоят около двух миллионов человек.

Кравченко также указал, что в сфере ретейла зафиксированы незаконные увольнения, и эти решения будут обжалованы в судах. «Там железобетонная позиция. Работодатель будет привлечен к ответственности», — подчеркнул он.

Нерабочие дни, объявленные из-за роста случаев коронавирусной инфекции, начались с 30 октября во всей стране. В соответствии с решением президента страны Владимира Путина, режим сохранится до 7 ноября включительно и может быть продлен. Приостановлена работа большинства предприятий сферы услуг, торговых центров, клубов и баров. Продолжают работу организации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений.