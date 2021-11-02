В Госдуме оценили жесткое высказывание футболиста сборной Украины о геях

В Госдуме допустили, что у игрока сборной Украины могут быть проблемы из-за слов о геях

У футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина могут быть проблемы из-за высказывания о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Слова игрока он оценил как жесткие и не имеющие отношения к спорту. «Если бы он не был представителем национальной сборной, то это одна ситуация. Но этот человек носит национальный герб. В таком формате данное высказывание недопустимо», — подчеркнул Свищев.

О высказывании Беседина стало известно ранее во вторник, 2 ноября. Украинский футболист отказал геям в праве на существование, а также возмутился тем, что их много в Испании.

В нынешнем сезоне Беседин не выходил на поле. Спортсмен продолжает восстанавливаться после надрыва крестообразной связки колена, полученного в составе сборной Украины на чемпионате Европы-2020.

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