На сайт «Миротворец» пожаловались в СБУ

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова подала жалобу в Национальную полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) на сайт «Миротворец» за публикацию данных 12-летней девочки Фаины Савенковой из Луганска. Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

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По ее словам, портал нарушил положения Конвенции ООН по правам ребенка, а также статью 10 Закона Украины об охране детства, в которой сказано, что разглашение или публикация любых сведений о ребенке, которые могут причинить ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещены.

В связи с этим в обращении к СБУ и Нацполиции Денисова потребовала удалить информацию о девочке с сайта.

12-летняя девочка из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова попала в черные списки украинских активистов после того, как записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе.

На сайте «Миротворец» указано, что ребенок «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы». Позже Фаина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой как можно скорее закрыть сайт. Инцидент привлек внимание международных организаций.

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году для ведения поименного списка «врагов Украины».