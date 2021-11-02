Молдавия погасила часть долга за российский газ

Молдавия частично погасила долг за российский газ, сообщил пресс-секретарь «Молдовагаза» Александр Барбов, пишет РИА Новости.

«Молдавская сторона погасила задолженность перед "Газпромом" за топливо, которое было получено в сентябре», — уточнил Барбов.

Осенью Молдавия столкнулась с газовым кризисом на фоне трудностей с новыми договоренностями с «Газпромом», однако 29 октября Кишиневу удалось договориться с российской компанией о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. Условием стал аудит задолженности в 2022 году.

В ноябре вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил о том, что цена на газ в дальнейшем будет пересматриваться ежемесячно. Он также говорил, что республика не хочет увеличивать уже имеющийся долг и намерена полностью оплачивать полученный газ.

Поставки топлива в Молдавию начались 1 ноября. Президент страны Майя Санду заявила, что довольна соглашением, а в Кремле назвали контракт выгодным для «Газпрома». Переговоры по выплате задолженности продолжатся после проведения аудита.

