Самая молодая летчица мира посетила Чукотку во время кругосветного путешествия

Зара Резерфорд, 19-летняя летчица из Бельгии, отправилась в одиночное кругосветное путешествие на одноместном самолете «Акула». Во время путешествия девушка посетила столицу Чукотки Анадырь. Об этом сообщает издание «Магаданская правда».

Во вторник, 2 ноября, самая молодая летчица мира прилетит в Магадан. Ранее из-за технических проблем и непогоды она пробыла около месяца на Аляске.

Девушка поделилась своими впечатлениями о России. Она рассказала, что счастлива оказаться на другой части света, несмотря на довольно холодную погоду. В Анадыре температура опустилась до минус 24 градусов.

«Первая часть полета была более сложной, несколько снежных ливней тут и там, от которых нужно было увернуться, и несколько низких облаков, но ничего серьезного. Позже это было потрясающее голубое небо всю дорогу», — рассказала о полете путешественница.

Резерфорд намерена побить мировой рекорд и стать самой молодой женщиной, которая в одиночку облетит весь мир. В ее планах пересечь пять континентов и посетить 52 страны.

Ранее российский путешественник Федор Конюхов рассказал, что собирается пересечь Тихий океан на катамаране Nova, работающем на солнечных батареях отечественного производства. Также в его планах полететь на воздушном шаре через Северный Ледовитый океан от Шпицбергена до Канады.