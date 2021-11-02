Пострадавшая от грабителей туристка дала путешественникам советы по безопасности

Австралийка Иви Фаррелл (Evie Farrell), пострадавшая от грабителей во время отдыха в Испании, дала советы туристам по безопасному путешествию на машине. Об этом сообщает The Sun.

По словам женщины, в отпуск она отправилась с девятилетней дочерью и для удобства передвижения по стране арендовала автомобиль. В один из дней они заехали в небольшой город Жирона на северо-востоке республики, чтобы пообедать. «Мы нашли место для парковки, отправились в кафе и вернулись к машине менее чем через час. По возвращении я увидела, что боковое стекло разбито, и все, о чем я могла в тот момент думать — это багажник. Там были все наши вещи», — вспоминает путешественница.

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Австалийка заявила, что из транспортного средства были украдены два чемодана, документы, сувениры, фотоаппараты, ноутбуки и прочая техника. В итоге они обратились в консульство в Барселоне, и им позволили вернуться домой без паспортов, однако грабителей найти так и не смогли.

После произошедшего Фаррелл порекомендовала всем туристам, которые планируют во время путешествия взять напрокат машину, не брать дорогие модели, а остановить свой выбор на местных автомобилях среднего класса. «Если вы арендуете машину, то чем менее она яркая, тем лучше. Попробуйте найти компании по аренде, которые не размещают рекламу на кузове. Лучше не предупреждать воров о том, что вы не местный», — пояснила она.

Кроме того, женщина посоветовала не экономить на страховке и приобрести расширенный вариант, который будет покрывать возможные кражи из транспортного средства.

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