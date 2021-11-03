Объявлен лауреат Букеровской премии-2021

Жюри Букеровской премии-2021 вручило премию этого года южноафриканскому писателю Дэймону Галгуту за роман «Обещание». Торжественная церемония состоялась в Лондоне, сообщает РИА Новости.

Роман «Обещание» посвящен белой семье, живущей в Южной Африке. Критики назвали стиль, в котором написана книга, прекрасным. Кроме того, жюри высоко оценило хорошо рассказанную историю и юмор Галгута.

В качестве награды лауреат получит 50 тысяч фунтов стерлингов. Галгута номинировали на премию уже третий раз: его роман «Хороший доктор» включили в шорт-лист в 2003 году, а «В странной комнате» — в 2010-м.

В шорт-лист среди претендентов на премию были включены еще пять авторов: Анук Арудпрагасам («Проход на север»), Патриция Локвуд («Никто не говорит об этом»), Надифа Мохамед («Удачливые люди»), Ричард Пауэрс («Недоумение») и Мэгги Шипстед («Большой круг»). Эти работы выбрали из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии в период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Лауреатом предыдущей Букеровской премии стал фанцузский писатель Давид Диоп. Его наградили за роман «Frère d'âme» («Родственная душа»).

Букеровская премия является одной из наиболее престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года ее присуждали автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С 2014 года премию вручают за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства писателя. Первую награду присудили в 1969 году.