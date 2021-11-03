У семьи Алека Болдуина пропал кот

Жена американского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора на съемках вестерна Rust («Ржавчина»), объявила на своей странице в социальной сети Instagram о пропаже кота.

Как написала во вторник, 2 ноября, Хилария Болдуин, обеспокоенное семейство не может найти кота Эмилио. Она отметила, что питомец микрочипирован, но у него нет ошейника. Она попросила принести кота домой, если кто-нибудь его увидит. Как пишет TMZ, чета Болдуинов купила бенгальского кота для своей семилетней дочери Кармен в апреле.

Через несколько часов супруга актера сообщила, что кот нашелся. По ее словам, у животного сломана лапа. Хилария поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках.

22 октября стало известно, что во время съемки одной из сцен вестерна американский актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.

27 октября продюсеры фильма «Ржавчина» начали собственное расследование смерти оператора Галины Хатчинс. Актерам и другим членам съемочной группы было направлено письмо, в котором говорится, что для разбирательства были наняты юристы, которые сами будут решать, с кем из участников проекта проводить интервью и какие выводы делать по итогам расследования. Кроме того, продюсеры киноленты заявили о готовности сотрудничать с властями.