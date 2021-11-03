Владелец особняка миллиардера-педофила продал дом бывшему директору Google

Австралийский финансист Майкл Даффи, которому в Нью-Йорке принадлежит бывший особняк миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, продал свой дом. Покупателем выступил бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, сообщает New York Post.

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Пентхаус находится на улице Бонд-стрит в районе Нохо в Нью-Йорке. Шмидт отдал за него 24,6 миллиона долларов (более 1,7 миллиарда рублей). Изначально Даффи планировал продать недвижимость почти за 30 миллионов долларов, однако в итоге снизил цену.

Жилье занимает площадь почти 590 квадратных метров, там есть четыре спальни, четыре ванные комнаты, отдельно еще два туалета, кухня, совмещенная со столовой, и комната для игры в шахматы. Пентхаус также имеет выход на террасу и крышу, где оборудовано джакузи и стоят лежаки. Из окон открывается вид на город. Интерьер помещений выполнен в светлых тонах с ярким акцентом в виде бирюзового дивана.

По информации The New York Post, в марте 2021 года Даффи отдал за имение Эпштейна 51 миллион долларов (на тот момент 3,75 миллиарда рублей). Средства от реализации дома планировали использовать для выплаты компенсаций жертвам миллиардера-педофила.