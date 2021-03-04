На особняк миллионера-педофила нашелся покупатель

На нью-йоркский особняк миллионера-педофила Джеффри Эпштейна нашелся покупатель — он заключил контракт на приобретение дома со значительной скидкой. Восемь месяцев назад объект продавался за 88 миллионов долларов (6,5 миллиарда рублей), хотя в договоре указана сумма 50 миллионов долларов (3,5 миллиарда рублей). Об этом пишет The Wall Street Journal.

В том случае, если сделку завершат, новый собственник станет владельцем одного из самых дорогих домов Нью-Йорка, купленных за последний год. Данная недвижимость является самой ценной в портфеле Эпштейна, также у него остались особняки в Париже, Нью-Мексико и Палм-Бич (штат Флорида).

Дом 1930-х годов постройки представляет собой семиэтажное здание площадью 2,6 тысячи квадратных метров. В помещениях есть множество скульптур и декоративных изделий из металла. Отделка отличается использованием дуба и резьбой по французскому известняку. Миллионер приобрел объект в 1998 году.

Джеффри Эпштейн был задержан летом 2019 года. Его обвинили в торговле людьми, в частности, в создании сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе и 14-летних подростков. Спустя месяц миллионер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись судебного процесса.

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