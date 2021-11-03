Дудь обжаловал приговор по делу о пропаганде наркотиков

Защита блогера Дудя обжаловала штраф в 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

Блогер и журналист Юрий Дудь обжаловал штраф в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Ранее, 20 октября, стало известно, что Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в двух выпусках его YouTube-программы. Проверить интервью журналиста попросила Лига безопасного интернета. Представители организации также заявили, что в ходе расследования дела на полицейских оказывалось давление.

Дудь не явился на заседание. Интересы журналиста представлял защитник.

В конце июля блогер попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. По мнению Дудя, в его интервью не было признаков пропаганды запрещенных веществ, так как он призывал воздержаться от их употребления.