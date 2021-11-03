Российские студенты спасли от собак ястреба с перебитым крылом

В Салехарде студенты спасли от собак молодого ястреба с перебитым крылом

В Салехарде студенты спасли от собак на улице молодого ястреба с поврежденным крылом, раненую птицу уже начали выхаживать, сообщает «Север-Пресс».

О своей находке студенты Ямальского полярного агроэкономического техникума рассказали депутату Тюменской областной думы от ЯНАО Ларисе Цупиковой. Та не отказала в помощи и заказала клетку и специальные атрибуты для занятий с ястребом. Чиновница надеется, что так экзотическая птица скорее поправится.

Студенты успели привязаться к пернатому. По словам Цупиковой, ястреб уже начал есть и хулиганить.

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