Гордон рассказал о состоянии здоровья первого президента Украины

Состояние первого президента Украины и главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука, который ранее перенес операцию на сердце, улучшается. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, через два-три месяца здоровье политика полностью восстановится. «Он стал говорить. Интересуется событиями на Украине, как дела с пандемией, которая происходит в государстве», — рассказал Гордон.

О проблемах со здоровьем у Кравчука впервые сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева 28 июня. Стало известно, что первый украинский президент перенес операцию на сердце, после чего его состояние ухудшилось — политика были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

В сентябре стало известно, что бывшего украинского лидера перевезли в реанимацию немецкой клиники. Как сообщил собеседник издания «Страна.ua», речь идет о клинике Munich university clinic в Мюнхене. Вместе с экс-президентом в медучреждении постоянно находится его внук. Как отметил источник, тогда самочувствие Кравчука несколько улучшилось — в частности, он уже частично пришел в сознание, но говорить пока не мог.