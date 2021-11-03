В МИД России рассказали об отказе в гражданстве защитнику русских в Казахстане

Приговоренный в Казахстане к тюрьме защитник прав русских Ермек Тайчибеков обращался к властям России за получением гражданства. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она пояснила, что ранее правозащитник обращался с соответствующим запросом через своего адвоката, однако ему было отказано.

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По словам Захаровой, удовлетворить ходатайство Тайчибекова не представляется возможным, поскольку он имеет неснятую судимость.

В августе суд в Алматы приговорил Ермека Тайчибекова к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для уголовного преследования мужчины послужило его интервью изданию «Царьград», в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрения местных властей.

Позднее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что дело Тайчибекова свидетельствует о политике «выдавливания» русскоязычного населения из Казахстана, которая поддерживается властями республики на высшем уровне.