Российская гимнастка Мельникова рассказала о мужском внимании в Instagram

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в интервью «Ленте.ру» рассказала о необычных сообщениях, которые получает в Instagram.

«Замуж звали. Если честно, я в последнее время перестала читать Direct (личные сообщения — прим. «Ленты.ру»), раз в два дня могу зайти, пару сообщений посмотреть и все», — заявила спортсменка. Она добавила, что хейта в свою сторону от подписчиков в социальных сетях не замечала.

Мельникова рассказала также, что тренеры никогда не были против ведения ею Instagram. «Они просто знают, что я активная. Запретов у нас никаких нет и не было никогда», — подчеркнула россиянка.

Мельникова — серебряный призер Олимпиады 2016 года в командном многоборье, олимпийская чемпионка 2020 года в том же виде программы, а также обладательница бронзовой награды в личном первенстве и в вольных упражнениях. На прошедшем в октябре 2021-го чемпионате мира россиянка стала абсолютной чемпионкой мира.