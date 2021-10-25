Хоркина объяснила лишение гимнастки Мельниковой золота чемпионата мира

Хоркина о выступлении гимнастки Мельниковой на ЧМ: ей не засчитали поворот и сняли баллы

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в Instagram объяснила, почему россиянка Ангелина Мельникова осталась без золотой награды в вольных упражнениях на чемпионате мира (ЧМ) в Китакюсю.

Хоркина заявила, что попыталась разобраться в произошедшем, поэтому пообщалась с судьями после соревнований. «Высший судейский орган пересмотрел выступление Ангелины, ей не засчитали один из поворотов, поэтому с нее были сняты баллы», — рассказала она. По мнению судей, элемент был выполнен не так, как нужно, поэтому сложность поворота понизилась.

24 октября старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала судейство на чемпионате мира. Родионенко заявила, что судьи не засчитали Мельниковой один из выполненных элементов и отклонили поданный по этому поводу протест. По ее мнению, арбитры лишили россиянку золота.

Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ. Победительницей стала японка Маи Мураками. При этом изначально судьи поставили ее на второе место, однако сборная Японии подала протест, в результате которого Мураками получила 0,1 балла.