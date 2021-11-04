Маэстро Понасенков сравнил сериалы с наркотиками

Публицист и историк Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, высказался о влиянии сериалов на их зрителей. Он считает, что шоу «Игра в кальмара» и его аналоги опасны для человеческой психики, поскольку большинство подобных «творений» уничтожают способность мыслить, сообщает iReactor.

Понасенков прокомментировал смертельный инцидент в Панаме, где на вечеринке в стиле сериала «Игра в кальмара» погибли люди. Он заявил, что негативному влиянию сериалов наиболее подвержены молодые люди, «неокрепшие умы», поэтому их нужно обогащать красотой и базовыми знаниями о мире. Он призвал наполнять сознание россиян «классикой и настоящей эстетикой». Кроме того, историк сравнил сериалы с наркотиками и раскрыл их опасность.

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«Даже если там не убивают, а показывают псевдоотношения в семье, мещанство, бытовуху, все это убожество, бездарно сыгранное. Это еще опаснее, потому что просто уничтожает способность мыслить. Вообще. Сегодня сериалы, действительно, хуже наркотика. Они и без того невежественное население делают просто примитивным, и от этого опасны», — заявил Понасенков.

Ранее стало известно, что на вечеринке в стиле сериала «Игра в кальмара» погибли пять человек, еще семеро пострадали. Инцидент произошел в клубе, где члены враждующих бандитских группировок устроили перестрелку.