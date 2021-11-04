На Украине провалили борьбу с русским языком

На Украине заявили о провале борьбы с русским языком, повсюду в стране присутствует суржик, так называемый «украинский русский», рассказал в эфире интернет-радио «Голос ФМ» языковой омбудсмен Тарас Креминь. Его слова приводит РИА Новости.

«Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины», — указал он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады, украинская националистка Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и умер из-за русского языка. «Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — резюмировала она. Помимо этого, бывший парламентарий добавила, что ее Гоголь раздражает «на генном уровне», так как она никогда не понимала, почему «украинец пишет на русском языке».

