Мужчина восемь лет держал взаперти дочерей и племянниц

Полиция Испании: выходец из Йемена восемь лет держал взаперти своих дочерей и племянниц

В Испании национальная полиция задержала выходца из Йемена, который держал взаперти своих дочерей и племянниц на протяжении восьми лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, мужчина уехал из своей страны в 2014 году с двумя дочерьми и двумя племянницами — дочерьми его сестры, не имея при этом ее разрешения. Они жили в Малайзии, Южной Корее, Индонезии, Эквадоре, Колумбии, Турции. В итоге в марте 2020 года семья перебралась в испанскую Мурсию в марте 2020 года. Уточняется, что одна из дочерей и одна племянница несовершеннолетние.

В сентябре прошлого года активист неправительственной организации, помогающей людям в сложной жизненной ситуации, обратилась в полицию на то, что четыре девушки в одной из семей, которым они оказывают помощь, живут «в полном подчинении мужчины». Следователи выяснили, что девушки общались только с представителями организации и всегда в присутствии родственника. На вопросы о том, где находятся их матери, он давал разные ответы.

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В результате осмотра квартиры обнаружилось, что продукты питания хранились в комнате мужчины, который их распределял по своему усмотрению. Все девушки были крайне худыми. Также подозреваемый избавился от телевизора, радио и другой электроники. При обыске были обнаружены пять тысяч евро и 2,5 тысячи долларов США, в квартире были заклеены окна, а матрасы в плохом состоянии с точки зрения санитарии.

Испанские власти связались с матерью племянниц. Она сообщила, что ничего не знала о них последние восемь лет.

Ранее в Подмосковье был задержан россиянин, удерживавший в своей квартире двух девушек. По данным следствия, 31 октября девушки сообщили в полицию, что их удерживают в квартире, расположенной в поселке Нахабино. Они приехали в гости к мужчине, а тот запретил им покидать помещение, угрожая оружием — автоматом и гранатой. Одна из потерпевших смогла сбежать и открыть дверь приехавшим полицейским, которые задержали подозреваемого.