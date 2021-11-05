Нового Хабиба назвали Макгрегором для мусульман

Основатель известного зала American Top Team Дэн Ламберт поделился мнением о шведском бойце смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева. Его слова приводит Sportskeeda.

Ламберт назвал Чимаева «Макгрегором для мусульман», отметив харизму шведского спортсмена. «Как и у Конора у этого парня есть хайп, у него хорошо подвешен язык, он проводит яркие, заметные бои. Кажется, что он безумно талантлив, но я бы посмотрел на Чимаева с сильным соперником. Пока он еще не дрался с по-настоящему крутыми ребятами», — считает Ламберт.

Чимаев одержал четыре победы под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В своей последней схватке он одолел китайца Ли Цзинляна, вынудив того сдаться в первом раунде. Чимаева сравнивают с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Шведа чеченского происхождения называют Новым Хабибом, или Хабибом 2.0 за схожую манеру ведения боя — стремление сбить оппонента с ног и навязать ему борьбу.

На счету Чимаева десять побед в десяти поединках. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.