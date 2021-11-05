Россияне назвали города с хорошими дорогами

Грозный, Белгород, Саранск, Якутск, Магнитогорск, Владикавказ, Набережные Челны, Калуга, Махачкала и Нижневартовск вошли в список российских городов, жители которых наибольшей степени удовлетворены качеством дорог и работой дорожных служб в своих регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совместное исследование компании «Ингосстрах» и Финансового университета при правительстве РФ.

Анализ проводился в городах с населением более 250 тысяч человек в октябре и сентябре. Участникам предлагалось оценить состояние дорожного полотна, работу общественного транспорта, работу дорожной полиции, а также вероятность попасть в пробку и в ДТП.

Выяснилось, что только половина респондентов довольна состоянием дорожного покрытия в своем городе. Работой общественного транспорта удовлетворены 72 процента участников исследования, а дорожной полиции — 79 процентов. Самые плохие дороги, по мнению респондентов, в Смоленске, Рязани, Владивостоке, Томске, Костроме, Брянске, Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Ярославле.

В марте жители города Пугачева Саратовской области раскритиковали плохое состояние дорог, которые оказались затоплены водой и завалены снегом. Россияне поиронизировали над произошедшем и назвали увиденное проделками американцев. Некоторые из них также предложили открыть на участке прокат катамаранов.