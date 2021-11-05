В Грузии полицейский в отделении расстрелял своего коллегу

Интерфакс: в селе Чаладиди Грузии полицейский расстрелял своего коллегу прямо в отделении

На западе Грузии полицейский расстрелял своего коллегу прямо в здании отделения полиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в пятницу, 5 ноября, в селе Чаладиди Хобского муниципалитета (край Самегрело — Верхняя Сванетия). Отмечается, что сотрудник полиции получил 14 огнестрельных ранений и умер на месте.

Как рассказали очевидцы, перед стрельбой между полицейскими произошла ссора. Местные жители рассказали журналистам, что оба были соседями и вместе работали в одном отделении. В прокуратуре Грузии сообщили, что по факту случившегося начато расследование по статье об умышленном убийстве.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы проводит проверку по факту необоснованного применения силы полицейским в отношении к женщине в ее собственной квартире. Сообщается, что участковый ударил москвичку своим удостоверением. По словам пострадавшей, участковый вывернул ей руки и ударил по лицу удостоверением, заявив: «Я здесь власть!»

