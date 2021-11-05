Карпин признался в недовольстве своей работой

Главный тренер сборной России Карпин: если бы обыгрывали всех по 10:0, то был бы доволен

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» признался в недовольстве своей работой.

«Пока результат есть — ну окей. Все ведь зависит от результата: мяч залетел или не залетел. Я лично не могу сказать, что доволен собой. Если бы обыгрывали всех по 10:0, то был бы доволен», — заявил специалист. При этом он добавил, что доволен работой игроков, однако не может оценить, прогрессируют они или нет.

4 ноября Российская порноактриса Ева Эльфи (Eva Elfie) оценила Карпина. Она назвала тренера сильным, молодым и красивым мужчиной, что, по ее мнению, внушает уверенность в успех.

Карпин возглавил сборную России в июле этого года. Под его руководством команда провела пять матчей в квалификации чемпионата мира-2022. Россияне одержали четыре победы и один матч сыграли вничью.

