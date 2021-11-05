Россиянин завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Климент Колесников снова выиграл золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Россиянин Климент Колесников снова завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, состязание проходит в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен стал лучшим в дистанции 100 метров на спине. Колесников финишировал за 49,13 секунды. Он опередил румынского пловца Роберта-Андрея Глинту (49,31) и грека Апостолоса Христу (49,87). Еще один представитель сборной России Павел Самусенко оказался на четвертом месте.

Таким образом, Колесников завоевал второе золото в рамках чемпионата Европы. 3 ноября он стал лучшим в дистанции 50 метров на спине и установил мировой рекорд.

21-летний россиянин выступал на Олимпиаде в Токио. На Играх Колесников выиграл серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине. Он также стал бронзовым призером на 100-метровке вольным стилем.

Соревнования в Казани завершатся 7 ноября.