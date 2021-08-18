Российский призер Олимпиады рассказал о хейтерах и вспомнил о Кадырове

Российский пловец Климент Колесников пожаловался на хейтеров в соцсетях, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен предположил, что люди пишут оскорбления из-за недовольства своей жизнью. «Но это не дает права так относиться к людям. Мы как Рамзан Кадыров — найдем их всех», — иронично добавил Колесников.

Пловец также вспомнил о фанатах, упрекающих россиян за выступление на международных соревнованиях без гимна и флага. Колесников рассказал, что такие люди, как правило, сидят на диване и ничего не делают.

На Олимпийских играх в Токио Колесников выиграл серебро на стометровке на спине и взял бронзу на той же дистанции вольным стилем. Он также является трехкратным призером чемпионатов мира.

Практика публичных извинений за высказывания и поступки активно прижилась в Чечне, главой которой является Кадыров. Как правило, жители республики приходят извиняться в эфир телеканала ЧГТРК. В конце июня 2020-го мать умершей чеченки попросила прощения за версию о смерти дочери от домашнего насилия. В июле жительнице Гудермеса пришлось извиниться за визит к колдунье, в октябре того же года житель республики извинился за сообщение другу.