Спортсменка продаст медаль Олимпиады в Токио ради больного мальчика

Польская метательница копья Мария Андрейчик решила помочь мальчику Милошу, которому необходима операция на сердце. Об этом сообщает The Mirror.

25-летняя спортсменка намерена продать награду, завоеванную на Олимпийских играх в Токио ради спасения мальчика. Как отметила сама Андрейчик, для операции необходимо полтора миллиона польских злотых. Половину данной суммы уже удалось собрать.

О планах продать медаль Андрейчик сообщила сразу после Олимпиады. Награда будет выставлена на аукционе с начальной стоимостью в 200 тысяч польских злотых.

Андрейчик завоевала серебро в Токио в метании копья, уступив в борьбе за золотую медаль китаянке Лю Шиин. Она также была близка к тройке призеров на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она заняла четвертое место.

Андрейчик — победительница чемпионата Европы среди юниоров в 2015 году.

