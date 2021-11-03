Российский пловец Колесников выиграл чемпионат Европы с рекордом турнира

Россиянин Колесников победил на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы в Казани

Российский пловец Климент Колесников выиграл чемпионат Европы на короткой воде, который проходит в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен пришел первым к финишу на дистанции 50 метров на спине. Он преодолел дистанцию за 22,47 секунды, обновив рекорд турнира. Второе место занял итальянец Микеле Ламберти, он уступил победителю 0,18 секунды. Тройку сильнейших с отставанием 0,27 секунды замкнул Роберт Глинта из Румынии.

21-летний Колесников выступал на Олимпиаде в Токио. На Играх спортсмен завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине. Он также стал бронзовым призером на 100-метровке вольным стилем.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходит в Казани со 2 по 7 ноября. Предыдущий турнир состоялся в 2019 году в Глазго.