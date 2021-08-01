Мужская сборная США по плаванию установила мировой рекорд на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная США победила в комбинированной эстафете в плавании на 4х100 метров на Олимпийских играх в Токио, установив мировой рекорд. Об этом сообщает CNN.

Райан Мёрфи, Майкл Эндрю, Калеб Дрессел и Зак Эппл завершили гонку за 3 минуты 26,78 секунд. Они на 0,73 секунды опередили занявшую второе место Великобританию. Бронза досталась сборной Италии, преодолевшей дистанцию за 3 минуты 29,17 секунд.

Российские пловцы заняли четвертое место в комбинированной эстафете на Олимпиаде. В составе российской команды выступали Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников.

28 июля российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали Игр в эстафете 4х200 метров кролем и принесли стране 19-ю награду на соревнованиях в Токио. Первое место заняли британцы, бронзовые медали завоевали австралийцы.