Львовского депутата уличили в рисовании портрета Путина

Украинских депутатов уличили в рисовании Путина и изучении бюстгальтера с миньонами

Депутата Львовского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Юрия Грынива уличили в рисовании в сессионном зале портрета президента России Владимира Путина. Об этом в Facebook сообщил телеканал «Украина 24».

Украинский законотворец во время заседания горсовета подложил под лист бумаги смартфон с изображением российского лидера и начал обводить рисунок по контуру.

Также 4 ноября отличился депутат Верховной рады Андрей Аксенов По утверждению телеканала, он во время пленарного заседания разглядывал женский бюстгальтер в виде глаз миньонов.

Ранее сообщалось, что депутат Гео Лерос показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителю офиса главы государства Андрею Ермаку в ходе выступления в Верховной Раде. Инцидент произошел перед проведением голосования по вопросу о назначении экс-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны.

В 2019 году в Верховную Раду был внесен законопроект, предлагающий каждые полгода проверять депутатов с помощью детектора лжи. Автором законопроекта выступил депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. Он предлагал Национальному агентству по предотвращению коррупции создать список вопросов, которые будут задаваться депутатам во время проверки. При этом проверка должна проводиться прошедшими подготовку по работе с полиграфом сотрудниками СНБО или Минобороны. Сам процесс проверки предлагалось записывать на видео.