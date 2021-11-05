Шукшина описала ситуацию в России словами «смутное время»

Актриса и телеведущая Мария Шукшина: мы сейчас живем в смутное время

Актриса и телеведущая Мария Шукшина, рассуждая о Дне народного единства, сравнила нынешнюю ситуацию в России с периодом Смуты в конце XVI —начале XVII веков. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Мы сейчас тоже живем в смутное время», — заявила актриса. По ее словам, в России есть группы, которые противозаконными методами борются за свои финансовые интересы, и нет «силы, которая может их унять». В этой связи Шукшина призвала граждан ополчиться, как это сделали люди несколько столетий назад.

Телеведущая объяснила, что ополчение представляет собой «объединение на профессиональной основе людей верующих или сочувствующих, которые мыслят государственно». «Оно (государственное мышление — прим. "Ленты.ру") проявляется в том, что ты находишь (...) тех людей, которые способны на совместные действия по спасению, защите и сохранению Отечества зачастую ценой своей собственной жизни», — объяснила она.

В заключение актриса поздравила всех единомышленников с Днем народного единства.

Ранее Шукшина, принимая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, заявила о «вирусе бескультурья» в России. По ее мнению, обозначенная проблема гораздо страшнее пандемии коронавируса.