Шукшина раскритиковала новое шоу Ивлеевой за развращения

Актриса Мария Шукшина раскритиковала новый проект Насти Ивлеевой, назвав его извращением. Об этом артистка рассказала в интервью «Царьграду».

Шукшина заявила, что мероприятия наподобие дрэг-шоу Ивлеевой «Королевские кобры» относятся «к развращенному смыслу и к развращенному уму».

«Сейчас уже настолько явно стало это высвечиваться, эта тенденция к педерастии, к тому, чтобы все изменилось, все развернулось на 180 градусов», — подчеркнула актриса.

Артистка считает, что духовно-культурные ценности и традиции России разрушаются целенаправленно. Кроме того, Шукшина отметила, что «дальше будет еще хуже». Также актриса добавила, что если бы была «политическая воля, все можно было бы прекратить».

«Но почему-то это не делается. Семьи уже не нужны, девочки живут с девочками, мальчики с мальчиками и взрослые мужчины с детьми, в общем, извращение, Содом и Гоморра, одним словом», — заключила Шукшина.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с жалобами на новое дрэг-шоу блогерши Анастасии Ивлеевой «Королевские кобры». Так, в проекте, в котором участвуют 36 дрэг-артистов со всей России, увидели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.