Большинство украинцев сочли развитие страны неправильным

Опрос: 70 процентов украинцев считают, что события в стране движутся по неправильному пути

Большинство граждан Украины считают, что события в стране движутся по неправильному пути развития. За прошедшую неделю этот показатель вырос с 63 до 70 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса независимого аналитического центра «Украинский институт будущего».

«Большинство граждан (70 процентов) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное», — говорится в опросе. 16 процентов респондентов высказались, что путь развития страны верный, еще 14 процентов не определились с ответом.

В результатах опроса отмечается, что, по сравнению с сентябрьским опросом число украинцев, считающих движение страны правильным, уменьшилось с 20 до 16 процентов.

Ранее сообщалось, что реальный размер минимальной заработной платы и пенсий украинцев в 2022 году сократится. В частности, отмечается, что минимальную заработную плату собираются повысить всего на три процента до 6700 гривен. При этом ожидается, что инфляция в стране превысит отметку в пять процентов.