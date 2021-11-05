Похудевшая на 60 килограммов блогер из Новосибирска умерла после операции

Похудевшая на 60 килограммов популярный новосибирский блогер и персональный фитнес-тренер Яна Фиалковская скончалась после пластической операции. Об этом сообщает портал NGS.

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Операция прошла в красноярской клинике. По данным издания, погибшая вела блог в соцсети, в котором рассказывала о проблемах со здоровьем. Как рассказала одна из подписчиц блогера Анна, 47-летняя Фиалковская жаловалась на имплант в груди, который она поставила после того, как похудела со 130 до 70 килограмм за один год. Анна отметила, что перед операцией блогер выглядела подавлено, а в сторис поделилась с подписчиками, что не очень довольна клиникой: в палате не было санузла и телевизора.

По словам близкой подруги погибшей Полины Штрауб, после операции у Фиалковской возникли тромбоэмболические осложнения, в результате чего она скончалась.

На аккаунт Фиалковской было подписано свыше 60 тысяч человек. В блоге она помогать бороться с лишним весом другим. В настоящее время аккаунт закрыт.

Ранее жительница Мексики умерла во время операции по увеличению ягодиц, которую ей провели в клинике без лицензии. По информации издания, во время хирургического вмешательства врач ввел пациентке неверную дозу анестезии, из-за чего у нее резко повысилось кровяное давление. Девушку отправили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание, несмотря на оказанную помощь.