Появилось видео разгромного поражения ЦСКА от «Сочи»

Появилось видео лучших моментов матча 14-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА

В сети появилось видео лучших моментов матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и столичным ЦСКА. Ролик доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

ЦСКА потерпел разгромное поражение в Сочи. Хозяева поля открыли счет уже на третьей минуте матча усилиями Артура Юсупова. До перерыва футболисты «Сочи» еще дважды огорчили гостей. Дублем в ворота Игоря Акинфеева Матео Касьерра.

Во втором тайме команды обменялись забитыми голами. У ЦСКА отличился Бахтиер Зайнутдинов. Окончательный счет установил Игорь Юрганов на 87-й минуте. Итог матча — победа «Сочи» со счетом 4:1.

Победа позволила Сочи подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата, опередив московское «Динамо» . Бело-голубые в рамках 14-го тура переиграли «Краснодар» со счетом 1:0.