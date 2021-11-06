Украинский депутат расстрелял портрет Бандеры

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива расстрелял портреты украинских националистов, среди которых был портрет Степана Бандеры. Видео своей акции политик выложил на собственной странице в Facebook.

Кива поздравил киевлян и всех украинцев с освобождением Киева. «Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты — за жизнь", решили этот праздник начать отмечать, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды», — заявил Кива и начал стрелять по развешанным на стендах мишеням из автомата Калашникова.

В том же ролике Кива возлагает цветы к памятнику Герою СССР и генералу армии Николаю Ватутину, командовавшему операцией по освобождению Киева.

В октябре Кива поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. По словам политика, российский лидер пишет «новую историю славянского мира и единства». За это против украинского депутата возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.