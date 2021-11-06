«Сотворившая гадость» на ОИ российская глава судей осталась без выборов в FIG

Россиянка Наталья Кузьмина, которая, по словам тренера Ирины Винер-Усмановой, «на Олимпийских играх сотворила гадость», не будет допущена до выборов главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Решение было принято в рамках заседания дисциплинарной комиссии FIG. Отмечается, что просьбу Кузьминой по восстановлению в правах на выборы отклонили.

30 октября Кузьмина была включена в список кандидатов на должность главы техкома FIG. Она подала жалобу в независимый этический фонд, который вернул ситуацию в доконфликтное состояние.

8 сентября глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер-Усманова отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.