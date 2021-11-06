Украинцы заявили о готовности к вооруженному восстанию

Каждый двадцатый украинец заявил о готовности отстаивать свои права и свободы посредством вооруженного восстания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного Украинским институтом будущего.

Респондентам задали вопрос о том, что они будут делать при нарушении их прав и свобод и на какие акции и формы протеста они готовы. Шесть процентов участников опроса заявили, что готовы участвовать в протестах с оружием в руках. Также они заявляли о возможности перекрытия дорог, пикетирования и бойкота власти.

Больше половины респондентов заявили, что их права и свободы нарушаются, однако при этом большинство из них не готовы к активному протестным действиям.

Ранее опрос показал, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц опустился на семь процентных пунктов, до 25 процентов. Как говорится в исследовании, украинский лидер «неизменно занимает первое место электоральных преференций граждан: за него готовы проголосовать 18 процентов среди всего населения или 25 процентов среди тех, кто определился и пойдет на выборы».