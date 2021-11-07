Баскетбольный ЦСКА впервые за 20 лет проиграл пять матчей подряд

Баскетбольный ЦСКА проиграл УНИКСу и потерпел пятое поражение подряд впервые за 20 лет

Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде проиграл казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 ноября, и завершилась со счетом 69:64 в пользу хозяев. Это пятое подряд поражение для армейцев, такую серию ЦСКА продемонстрировал впервые за 20 лет. Как уточняет Sport 24, последний раз москвичи проигрывали пять встреч кряду в сезоне-2000/2001.

До поражение от УНИКСА армейцы потерпели три поражения в Евролиге. Команда уступила «Виллербану», «Монако» и «Фенербахче». Также ЦСКА уступил «Калеву» в Единой лиге ВТБ.

4 марта красно-синие потерпели крупнейшее поражение за 20 лет. Команда в Евролиге на выезде проиграла турецкому «Анадолу Эфес» со счетом 70:100.