Фигурист Коляда завоевал серебро на этапе Гран-при в Италии

Российский фигурист Михаил Коляда завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в Турине

Российский фигурист Михаил Коляда завоевал серебряную медаль на этапе Гран-при в итальянском Турине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

26-летний фигурист набрал по итогам короткой и произвольной программ 273,55 балла. Он уступил лидеру соревнований японцу Юме Кагияме, который набрал 278,02 балла. Третье место осталось за итальянским фигуристом Даниэлем Грасслем (269,00 балла).

Ранее 6 ноября россиянка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при в Турине. При этом фигуристка потерпела неудачу в короткой программе, уступив бельгийской спортсменке Луне Хендрикс.

Следующий этап Гран-При состоится 12-14 ноября. Состязания примет японский Токио.