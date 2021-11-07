В Госдуме посоветовали США «не безобразничать»

Депутат Шеремет заявил, что США не стоит «размахивать факелами вблизи пороховых бочек»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет прокомментировал прохождение кораблей ВМС США у берегов Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет заявил, что США не стоит «безобразничать» и испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у крымских берегов.

«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине», — высказался он. Помимо этого, депутат Госдумы дал рекомендацию «не размахивать факелами вблизи пороховых бочек».

В октябре «Известия», ссылаясь на источник в Минобороны, сообщили, что российские истребители Су-30СМ помешали стратегическим бомбардировщикам B-1B Lancer Военно-воздушных сил США в полном объеме отработать весь алгоритм действий, предполагающий нанесение учебных ударов по Крыму.

